Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a eu des doutes concernant son avenir à l’OM !

Publié le 9 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Recruté définitivement par l’OM, Alvaro Gonzalez s’est engagé pour trois ans. Une fin heureuse qui aurait pu être totalement différente comme l’a révélé le principal intéressé.

Marseille avait besoin de lui pour la suite. Auteur d’une bonne saison, en témoigne ses 19 titularisations en Ligue 1 avec l’OM, Alvaro González était un dossier prioritaire pour Jacques-Henri Eyraud. Alors que l'Espagnol appartenait à Villarreal, qui l'avait prêté avec option d'achat, l'OM devait vite régler le cas du défenseur espagnol. Un dossier qui a été joliment bouclé avec la levée de l’option d’achat de l’ordre de 4-5 M€ par l’OM. Un heureux dénouement pour le défenseur espagnol qui aurait pu être tout autre avec le départ d’Andoni Zubizarreta et l’épisode du confinement…

« Il y a toujours des doutes »