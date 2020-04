Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce défenseur de Villas-Boas qui s'inquiète pour son avenir...

Publié le 24 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr affiche sa volonté de rester, mais sait également que les problèmes financiers du club pourraient le contraindre à partir.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier et renflouer ses caisses. Et pourtant, plusieurs joueurs ont très envie de rester pour découvrir la Ligue des Champions avec le club phocéen. C'est notamment le cas de Bouna Sarr dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Toutefois, grâce à son repositonnement au poste de latéral droit, l'ancien Messin constitue l'une des potentielles valeurs marchandes intéressantes de l'OM. Convoité par Everton, le FC Séville ou bien encore le Borussia Dortmund, Bouna Sarr se verrait pourtant bien poursuivre l'aventure sur la Canebière. Mais il sait aussi que les contraintes économiques de l'OM pourraient le pousser à partir... contre son gré.

Sarr est conscient de la situation...