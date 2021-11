Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour Alexis Sanchez !

Publié le 13 novembre 2021 à 19h10 par A.C.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023, Alexis Sanchez pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille au cours du mercato hivernal.

L’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait voir une recrue de tout premier ordre arriver en janvier. Jorge Sampaoli aurait demandé à Pablo Longoria de faire son possible pour aller chercher Alexis Sanchez à l’Inter, où il ne joue que très peu. Le contrat du Chilien se termine en juin 2023, mais les Nerazzurri souhaiteraient absolument se débarrasser de son salaire de 7M€ par an au plus vite. Un salaire que Sanchez devra toutefois absolument baisser, s’il veut vraiment rejoindre Sampaoli à l’OM.

