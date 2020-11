Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas tente de plomber les plans de Longoria !

Publié le 23 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre dans les prochaines semaines, l'OM s'intéresse de près à Boulaye Dia. Mais les prestations de l'attaquant rémois ne laissent pas non plus indifférent l'OL.

Cet été déjà, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un avant-centre afin d'assurer le rôle de doublure. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été activées à l'image de Boulaye Dia, Alfredo Morelos, José Juan Macias, Emmanuel Dennis ou encore Darwin Nunez. A chaque fois, les limites financières de l'OM ont rendu impossible la concrétisation de ces dossiers. Mais compte tenu des prestations de Dario Benedetto depuis le début de saison, le club phocéen relancera sa recherche cet hiver. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Boulaye Dia est toujours active.

Une bataille olympique pour Dia !

Toutefois, ce dossier est loin d'être gagné pour l'OM. Et pour cause, les belles prestations de Boulaye Dia avec le Stade de Reims ne passent pas inaperçues. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, l'OL songe également à recruter l'attaquant champenois. Il faut dire que l'avenir de Memphis Depay, convoité par le FC Barcelone, est toujours aussi incertain et un départ cet hiver n'est pas à exclure. Dans cette optique, les Gones songent donc également à Boulaye Dia. Une concurrence de taille pour les Marseillais.