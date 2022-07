Foot - Mercato - ASSE

Mercato : OM, ASSE… Un international algérien a fait son choix

Publié le 17 juillet 2022 à 20h15 par Bernard Colas

Apprécié par l’OM l’an dernier, Zinedine Ferhat aurait toujours eu le club phocéen dans un coin de sa tête, mais l’international algérien va finalement rejoindre la Turquie. Également courtisé par l’ASSE et Montpellier, le milieu offensif devrait prochainement s’engager en faveur de d’Alanyaspor, lui qui était libre de tout contrat.

Libre, Zinedine Ferhat a de quoi susciter des convoitises sur le marché des transferts. Il faut dire que l’international algérien s’est fait remarquer sous le maillot du Nîmes Olympiques, avec 6 buts et 10 passes décisives lors de la saison 2020/21 en 33 apparitions. L’été dernier, l’OM avait notamment tenté sa chance avec le milieu offensif de 29 ans, mais Pablo Longoria n’était pas parvenu à trouver un accord pour racheter sa dernière année de contrat. Zinedine Ferhat aurait toujours eu l’OM dans un coin de sa tête selon L’Équipe , mais c’est finalement en Turquie que l’on devrait le retrouver.

Visé par l’OM l’an dernier, Ferhat va aller en Turquie

D’après Foot Mercato , Zinedine Ferhat va quitter la France. Alanyaspor, 5ème du dernier championnat turc, aurait fait de l’international algérien sa grande priorité et devrait parvenir à ses fins. Le joueur est attendu en Turquie dans les prochains jours pour signer son contrat.

L’ASSE et Montpellier étaient sur les rangs cet été