Mercato - OM : Longoria a manqué un joli coup avec cet international algérien

Publié le 17 juillet 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

L’été dernier, à l’OM, Pablo Longoria s’était montré très actif sur le marché des transferts. L’Espagnol avait promis une dizaine de recrues et il avait tenu sa parole, renforçant ainsi en conséquence l’effectif de Jorge Sampaoli. Pour autant, il n’y a pas eu que des réussites pour Longoria à l’OM, ayant notamment manqué le coche avec Zinedine Ferhat, qui sortait d’une belle saison du côté de Nîmes.

A 29 ans, Zinedine Ferhat a déjà pu montrer de quoi il était capable en Ligue 1. En effet, sous le maillot de Nîmes, l’international algérien a réalisé de très belles prestations, s’imposant même comme l’un des meilleurs passeurs du championnat de France avant la relégation des Crocodiles. Un profil qui ne manquait alors pas d’intéresser plusieurs équipes en Ligue 1. L’ASSE ou encore Strasbourg ont été annoncés sur les traces de Ferhat, à l’instar de l’OM. Cela ne s’est finalement jamais fait entre les Phocéens et l’Algérien. Pourtant, toutes les conditions auraient pu être réunies.

Ferhat rêve de l’OM

De son côté, Zinedine Ferhat a toujours eu l’OM dans un coin de sa tête. Comme le rapporte L’Equipe , l’Algérien avait pour rêve de jouer pour le club phocéen. Cela aurait pu se faire il y a quelques années quand Ferhat avait été proposé à Vincent Labrune, qui avait toutefois décliné l’offre, au même titre qu’avec un certain Riyad Mahrez. Malgré cela, le milieu offensif pensait toujours à l’OM et l’occasion de rejoindre la Canebière s’est représentée quelques années plus tard.

Ça bloque entre l’OM et Nîmes

A l’été 2021, alors que Ferhat n’a plus qu’un an de contrat du côté de Nîmes, Pablo Longoria débarque et fait part de son intérêt pour l’international algérien. Le président de l’OM aurait alors discuté avec Zinedine Ferhat puis son agent. Les retours étaient alors bons, mais cela a fini par bloquer une fois que Longoria s’est rapproché de Nîmes. Le président des Crocodiles se serait alors montré gourmand, réclamant 4,5M€ pour racheter la dernière année de contrat de son joueur. De quoi effrayer l’OM puisque Pablo Longoria est passé à autre chose. Et les Phocéens n’ont d’ailleurs pas été les seuls à être refroidis par le prix de Zinedine Ferhat.

