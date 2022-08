Foot - Mercato - OM

Arrivé cet été à Marseille, il vide son sac sur son transfert

Publié le 25 août 2022 à 11h30 par Hugo Chirossel

Alors que Steve Mandanda a rejoint le Stade Rennais cet été, l’OM n’a pas tardé à trouver son remplaçant. Ruben Blanco est arrivé en prêt depuis le Celta Vigo et s’est d’ailleurs confié sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club, où il retrouve Pau Lopez, un joueur qu’il a déjà côtoyé dans les équipes nationales de jeunes en Espagne.

« Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l’heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd’hui, mais chaque moment restera à jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier . » Après 613 matchs disputés sous les couleurs de l’OM, Steve Mandanda a fait ses adieux à Marseille au début du mois de juillet. Le gardien de 37 ans, mis en concurrence avec Pau Lopez la saison dernière, a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Pablo Longoria de son côté n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant.

« En sélections jeunes, nous avons longtemps été ensemble »

En effet, Ruben Blanco est arrivé en prêt depuis le Celta Vigo. Le président marseillais n’a pas tari d’éloge envers son nouveau gardien lors de sa présentation : « en Espagne, il a toujours compté parmi les meilleurs gardiens de sa génération. Il a beaucoup de potentiel, c'est un gardien compétitif, on le voulait pour générer de la concurrence avec Pau Lopez », avait-il déclaré. Le gardien de 27 ans avait rapidement affiché ses ambitions, confiant être « un compétiteur, je viens faire concurrence sinon je n’aurais pas d’intérêt d’être ici. Pau est un très bon gardien mais je viens pour faire concurrence . » Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’en « sélections jeunes, nous avons longtemps été ensemble », a confié Ruben Blanco lors d’un entretien accordé à Free Ligue 1 .

🎙️ Rubén Blanco, gardien de l'@OM_Officiel : "Pau Lopez m'a envoyé plusieurs messages avant que je signe"Son enfance, ses débuts, son arrivée à Marseille : l'interview du nouveau gardien espagnol de l'#OM par @alexandreruiz dispo sur l'app. #TeamOM ➡️ https://t.co/KiP2hgva4P pic.twitter.com/1jcHf95riO — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 24, 2022

« Il m’a envoyé plusieurs messages »

Pau Lopez a d’ailleurs compté dans l’intégration de son compatriote : « quand tout était quasiment ficelé, il m’a envoyé plusieurs messages pour me dire qu’il était là en cas de besoin. Pour quoi que ce soit. La maison, le vestiaire… Et je l’en remercie », a poursuivi l’ancien gardien du Celta Vigo. Une aide importante pour lui, qui jusque-là avait toujours évolué en Espagne et vit actuellement sa première expérience à l’étranger. Ruben Blanco a également révélé les raisons qui l’ont poussé à accepter de rejoindre l’OM, après une saison dernière compliquée pour lui.

« Je pense que c’est une très bonne décision »