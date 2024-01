Mercato - OM : Après son transfert, il lâche une annonce mystérieuse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 8M€ en janvier 2023 après une Coupe du monde éblouissante avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM comme il l’a fait en sélection. Interrogé sur ses difficultés à Marseille, l’ancien joueur du SCO se livre et révèle que beaucoup de choses que les gens ne savent pas l’ont perturbé après sa signature à l’OM.

«Mon arrivée, c'était un peu dur»

« Mon arrivée, c'était un peu dur. Je suis arrivé, je ne joue pas à mon poste. Après, je pars en sélection. Avant que je parte en sélection, j'étais vraiment bien. Je pars en sélection, malheureusement, je me blesse. Je me blesse à l'orteil. Je perds les appuis, je ne peux pas appuyer sur mon orteil. Je suis obligé de ne pas courir droit pour ne pas avoir mal », confie l’international marocain au micro de beIN SPORTS avant d’en rajouter une couche.

«Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que les gens ne savent pas»