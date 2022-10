Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après sa bombe, le père de Gerson met les choses au point

Publié le 27 octobre 2022 à 08h30 - mis à jour le 27 octobre 2022 à 08h49

Thibault Morlain

Ce mercredi, l'OM s'est incliné contre l'Eintracht Francfort (2-1) en Ligue des Champions. Une rencontre qui avait été marquée en amont par l'énorme coup de gueule de Marcao, père et agent de Gerson. Celui-ci s'était plaint de la gestion d'Igor Tudor à l'égard de son fils, qui joue de moins en moins, allant même jusqu'à évoquer un départ en janvier. Mais voilà que le père de Gerson a souhaité mettre les choses au point.

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, il y a des gagnants, mais aussi des perdants. Cela vaut notamment pour Gerson. Chouchou de Jorge Sampaoli, le Brésilien n'entre pas vraiment dans les plans du Croate. Une situation qui ne manque pas d'agacer son entourage. C'est ainsi que dans un entretien accordé à L'Equipe , Marcao, père et agent de Gerson, a poussé un énorme coup de gueule.

Transferts - OM : Longoria va perdre gros sur le mercato avec Gerson ? https://t.co/eDo5RGcgtQ pic.twitter.com/yEKtiGK22h — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Le coup de gueule du clan Gerson

« Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. (...) On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach », avait lâché Marcao, allant donc même jusqu'à évoquer un départ de Gerson en janvier.

Une discussion informelle ?