Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson lâche une bombe, ça chauffe à Marseille

Publié le 27 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Joueur clé de Jorge Sampaoli, Gerson n'est plus qu'un remplaçant aux yeux d'Igor Tudor. Une situation qui ne convient pas du tout au joueur comme l'a fait savoir son père qui a réclamé son transfert cet hiver. Et au sein de l'OM, cette sortie n'a pas été appréciée.

L'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM n'a pas enchanté tout le monde, à commencer par Gerson. Le Brésilien est clairement le grand perdant du changement d'entraîneur. Et pour cause, l'ancien joueur de Flamengo était l'homme de base du système de Jorge Sampaoli qui avait fait le forcing auprès de Pablo Longoria pour le recruter. Mais désormais, Gerson n'est plus que remplaçant à l'OM, et cela ne plaît pas du tout à Marcao, le père du milieu de terrain marseillais.

Mercato - OM : Après la bombe du clan Gerson, Tudor reçoit un énorme soutien en interne https://t.co/dRqtVYSedV pic.twitter.com/JA5PCGM4n5 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Le clan Gerson réclame un transfert

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

Tudor dédramatise, mais...