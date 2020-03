Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Ocampos, Monchi a flairé un autre joli coup à Marseille !

Publié le 21 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Satisfait du coup réalisé avec Lucas Ocampos, le FC Séville songerait sérieusement à piocher à nouveau à l'OM. Cette fois-ci, c'est Bouna Sarr qui plait à Monchi.

Directeur sportif du FC Séville, Monchi est un fin connaisseur du marché français et sait qu'en Ligue 1 il peut dénicher de très belles affaires. Ainsi, l'été dernier, pas moins de quatre joueurs ont quitté le Championnat de France pour rejoindre le club andalou : Rony Lopes (AS Monaco), Jules Koundé (Bordeaux), Diego Carlos (FC Nantes) et Lucas Ocampos (OM). Recruté pour 15M€, l'ailier argentin est d'ailleurs l'une des révélations de Liga cette saison avec ses dix buts inscrits en 22 apparitions en Championnat.

Le FC Séville veut Sarr après Ocampos