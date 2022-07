Mercato - OM : Pablo Longoria va boucler un transfert

Foot - Mercato - OM

L’Olympique de Marseille cherche à se renforcer sur le marché des transferts, mais également à vendre. Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé un point de chute pour Nemanja Radonjic. Un temps intéressé par Luis Henrique, le Torino va finalement s’attacher les services du Serbe, un accord a été trouvé entre les deux clubs.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a démarré doucement, que ce soit dans le sens des arrivés ou des départs. Pablo Longoria cherche toujours une porte de sortie pour plusieurs joueurs indésirables de l’effectif marseillais. Alors que Luis Henrique était annoncé proche de rejoindre Flamengo, les négociations se sont arrêtées brusquement.

Le Brésilien a également été lié au Torino, mais le club italien va finalement recruter un autre joueur de l’OM. En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, Nemanja Radonjic va rejoindre le club italien. Tout serait réglé entre les deux formations et la visite médicale de l’international serbe déjà prévue.

Excl: Torino are set to sign Nemanja Radonjic from Olympique Marseille, deal agreed and medical now already scheduled. 🛩🇷🇸 #transfersRadonjic will join Torino to replace Josip Brekalo. Full agreement now in place. @SkySport