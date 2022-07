Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Paulo Dybala a choisi sa prochaine destination

Publié le 6 juillet 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat, Paulo Dybala affolerait l'Europe et serait notamment dans le viseur du PSG et de l'OM. Alors qu'il ne voudrait plus attendre l'Inter, le joyau argentin aimerait quitter l'Italie pour se lancer un tout nouveau défi à l'étranger, plus particulièrement en Espagne. Dans cette optique, Paulo Dybala verrait d'un bon oeil l'idée de signer à l'Atlético cet été.

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec la Juventus le 30 juin, Paulo Dybala ne sait toujours pas dans quel club il va évoluer en 2022-2023. Et pourtant, il ne manque pas de prétendants. En effet, l'Europe s'arracherait Paulo Dybala, qui aurait la cote à la fois en France - du côté du PSG et de l'OM - en Italie, en Espagne et en Angleterre.

Mercato - PSG : Le Barça vend la mèche pour le prochain club de Lionel Messi ? https://t.co/RpDaUw7OoZ pic.twitter.com/dcDOzZFd2q — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Paulo Dybala veut rejoindre l'Espagne

Alors qu'il aurait privilégié un transfert à l'Inter, Paulo Dybala serait lassé d'attendre un signe des Nerazzurri . Ainsi, d'après les indiscrétions de La Repubblica , le joyau argentin commencerait à étudier les autres pistes qui s'offrent à lui. Et à en croire le média transalpin, Paulo Dybala serait emballé par l'idée de boucler un transfert dans un club étranger, plus particulièrement en Espagne.

Paulo Dybala prêt à dire «oui» à l'Atlético ?