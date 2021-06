Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria va encore frapper fort !

Publié le 6 juin 2021 à 3h00 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, l'OM a quasiment bouclé le transfert de Gerson. Mais Pablo Longoria ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Flamengo et l'OM ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Des derniers détails étaient à régler, mais selon les informations de La Provence , tout est bouclé et le milieu de terrain brésilien devrait débarquer d'ici la fin du week-end. Gerson sera donc la première recrue estivale de l'OM. Mais certainement pas la dernière.

Le mercato s'annonce fou à l'OM