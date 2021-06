Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria s'active pour un autre talent sud-américain !

Publié le 4 juin 2021 à 17h45 par A.M.

En marge des discussions qui sont proches d'aboutir pour Gerson, l'OM s'active également pour le recrutement de Thiago Almada. L'agent du jeune argentin était en effet à Marseille.

Le mercato de l'OM s'accélère sérieusement. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson estimé à 30M€, bonus compris. Ce vendredi, RMC Sport a d'ailleurs confirmé que le milieu offensif brésilien était plus proche que jamais de rejoindre l'OM. Gerson devrait effectivement s'engager à Marseille jusqu'en juin 2026 et sera la première recrue estivale du club phocéen. La première d'une longue série.

L'OM accélère pour Thiago Almada