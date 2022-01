Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez interpelle Bakambu après son arrivée !

Publié le 13 janvier 2022 à 19h15 par Thibault Morlain

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de Cédric Bakambu. Sur les réseaux sociaux, Alvaro Gonzalez a d’ailleurs envoyé un amusant message à son nouveau coéquipier.

A la recherche d’un nouvel élément offensif, Jorge Sampaoli va désormais pouvoir compter sur Cédric Bakambu. Comme annoncé ces derniers jours, l’attaquant congolais s’est engagé ce jeudi avec l’OM, signant un contrat de deux ans et demi. Alors que Bakambu était sans club ces derniers mois, le voilà qu’il va désormais rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli. Il va notamment évoluer aux côtés d’Alvaro Gonzalez, qui n’a pas manqué de chambrer son nouveau coéquipier après son arrivée à l’OM.

Alvaro Gonzalez et la veste de Bakambu !

Cédric Bakambu a donc signé son contrat avec l’OM ce jeudi et sur les photos publiées par le club phocéen, on peut voir que l’attaquant congolais avait choisi une veste de costume bleue pour rappeler les couleurs du club phocéen. Une veste qui n’a pas manqué de faire réagir Alvaro Gonzalez, qui s’est bien amusé à ce propos sur Twitter : « J’ai pas trouvé cette veste dans le magasin OM frérot. Appelle moi ». Ce à quoi Bakambu lui a répondu : « Jahaha on se voit demain frero jte la laisse ».