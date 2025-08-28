Mercato - OM : Adrien Rabiot, son futur salaire fuite déjà dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne pouvant pas accepter un tel comportement après la bagarre avec Jonathan Rowe, l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur le marché des transferts. Il ne reste maintenant plus que quelques jours pour acter le départ du Français. Alors qu'il est question de retrouvailles avec Massimiliano Allegri au Milan AC, le contrat qui attendrait Rabiot a été dévoilé.

Alors que le mercato estival fermera ses portes lundi 1er prochain, le temps presse donc pour régler les derniers dossiers. C'est notamment le cas avec Adrien Rabiot. Aujourd'hui à l'OM, l'international français a été placé sur la liste des transferts. A voir maintenant où il pourrait rebondir. Cela pourrait être le cas au Milan AC où Massimiliano Allegri verrait d'un bon oeil des retrouvailles avec Rabiot, son ancien joueur à la Juventus.

Un contrat attend Rabiot au Milan AC ! Si Adrien Rabiot est encore loin d'avoir signé au Milan AC actuellement, l'offre des Italiens aurait filtré. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un contrat de deux ans attendrait Rabiot en Lombardie avec à la clé un salaire annuel net de 5-6M€. De quoi convaincre le milieu de terrain de l'OM ?