Mercato - OM : Longoria est fixé pour cette piste XXL en attaque

Publié le 18 juillet 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

Convoité par l’OM l’hiver dernier, Gerard Deulofeu a vu le club phocéen revenir à la charge pour s’attacher ses services. Toutefois, l’Espagnol devrait encore échapper à Pablo Longoria cet été puisqu’il semble prendre la direction du Napoli. Luciano Spalletti, lui, fait visiblement confiance à sa direction pour boucler ce dossier et compter sur l’ailier de 28 ans la saison prochaine.

Après l’avoir déjà approché l’hiver dernier, sans succès, l’OM est revenu à la charge pour Gerard Deulofeu cet été. Pablo Longoria serait toujours intéressé par le profil de l’ailier espagnol, qui sort d’une saison plutôt convaincante du côté de l’Udinese (13 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres). De son côté, le joueur de 28 ans affichait son désir de changer de club pour en rejoindre un qui pourrait disputer la Ligue des champions. Toutefois, Gerard Deulofeu ne devrait pas rejoindre l’OM cet été. L’ancien du FC Barcelone se dirigerait vers le Napoli lors de ce mercato estival. Luciano Spalletti fait d’ailleurs confiance à sa direction pour boucler ce transfert.

Spalletti fait confiance à sa direction pour le transfert de Deulofeu

« Une arrivée prochaine pour Deulofeu ? J’ai pleinement confiance dans le rôle et le métier de Giuntoli, il a les situations en main, le thermomètre du marché et ces noms dont on parle. Ensuite, des décisions soudaines peuvent être prises au dernier moment, des virages que l'on pensait d'abord arriver et puis un autre arrive. L'essentiel est d'avoir des joueurs de qualité qui peuvent remplacer la qualité de ceux qui sont partis » a confié l’entraîneur du Napoli au micro de Sportmediaset .

Accord de principe entre Naples et Deulofeu

D'ailleurs, les choses iraient dans le bon sens du côté de Naples dans ce dossier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , un accord de principe aurait été trouvé entre le club et les agents de Gerard Deulofeu. Si le transfert se concrétise, l'Espagnol devrait signer un contrat de quatre ans et percevoir un salaire de 2,5M€ par saison, bonus non compris. Pablo Longoria serait donc en train de voir l'ancien du FC Barcelone lui échapper de nouveau.

Deulofeu va échapper à l’OM