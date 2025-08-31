Mercato - OM : Accord confirmé avec un gros joueur de Ligue 1 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pisté par l'OM depuis plusieurs semaines pour venir renforcer le secteur offensif de Roberto De Zerbi, Edon Zhegrova est encore dans le flou pour la fin de son mercato. L'attaquant kosovar avait pourtant les idées claires puisque son président, Olivier Létang, a clairement indiqué samedi après la victoire du LOSC à Lorient que Zhegrova avait effectivement trouvé un accord contractuel avec l'OM.

Edon Zhegrova (26 ans) à l'OM, le feuilleton semble bel et bien terminé ! Olivier Létang a fait le point sur la fin du mercato estival samedi après le carton du LOSC sur la pelouse du FC Lorient (7-1), et le président des Dogues a expliqué qu'il le laisserait pas partir son attaquant kosovar vers le club phocéen, tout en laissant la porte ouverte à d'autres courtisans éventuels pour Zhegrova. Mais ce n'est pas la seule confidence lâchée par Létang sur ce dossier...

« Je suis tombé d'accord avec l'OM » Selon Létang, Edon Zhegrova avait bel et bien trouvé un accord contractuel avec l'OM : « Le joueur n’est pas dans le groupe, car psychologiquement, on a décidé qu’il n’était pas en capacité de jouer aujourd’hui. Il est arrivé dix minutes avant l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer aujourd’hui. Il nous a dit "j’ai reçu une proposition de l’OM, je suis tombé d’accord avec eux après avoir discuté, j’ai eu l’entraîneur, il me veut". On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition », confie le président lillois.