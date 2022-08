Foot - Mercato - OM

A peine arrivé à Marseille, il est déjà adopté

Publié le 25 août 2022 à 22h00 par Quentin Guiton

L’OM a officialisé sa onzième recrue ce mercredi en annonçant l’arrivée d’Eric Bailly en provenance de Manchester United ! Après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’Ivoirien vient donc encore renforcer la défense marseillaise. Une arrivée qui réjouit d’ailleurs l’un de ses compatriotes et un joueur bien connu du côté de la Canebière…

L’OM a réalisé un mercato de feu mais ne voulait pas s’arrêter là. En effet, Pablo Longoria désirait entre autres un défenseur central d’expérience, et ce même après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba à ce poste. Deux noms ressortaient donc ces derniers jours : Eric Bailly et Francesco Acerbi. Et on connait désormais l’heureux élu…

Bailly débarque à l’OM !

Ainsi, l’OM a annoncé ce mercredi la signature d’Eric Bailly en provenance de Manchester United ! Le défenseur ivoirien devient donc la onzième recrue du mercato estival du club olympien et débarque sous forme de prêt avec option d’achat de 6M€, qui deviendra obligatoire si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions.

Drogba « fier » de l’arrivée de Bailly à l’OM