Foot - Mercato - OM

OM : Longoria s'agace, il calme tout le monde pour Ronaldo

Publié le 25 août 2022 à 17h45 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo affole les supporters marseillais, la star portugaise ne serait absolument pas dans les plans de l'OM. Fabrizio Romano lâche ses vérités dans ce dossier et assure que non seulement, Pablo Longoria n'envisage pas un tel transfert, mais surtout, les rumeurs agacent le président de l'OM.

La folie s'est emparée des réseaux sociaux ces derniers jours, notamment du côté de l'OM. Et pour cause, une rumeur circule concernant une arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais pendant que les supporters en rêvent, la réalité rattrape les Marseillais comme l'assure Fabrizio Romano qui explique que ce dossier semble impossible à réaliser.

Mercato : Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo... L'OM se marre et révèle un mensonge https://t.co/XjYusTLjK2 pic.twitter.com/auaJFkQDSq — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

«Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet de Longoria»

« À L’heure actuelle, il n’y a aucun contact entre l’OM et Ronaldo. Je n’aime pas vendre du rêve donc je préfère clarifier les choses. D’après ce qu’on m’a dit, Longoria serait en colère et triste à cause de ces rumeurs car avec Ribalta, ils font de leurs mieux pour reconstruire l’OM et ramener des joueurs importants pour bâtir une équipe de top niveau. Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet de Pablo Longoria », explique le journaliste italien dans une vidéo sur YouTube avant d'en rajouter une couche.

«Les supporters marseillais deviennent fous»