Foot - Mercato - OM

Bamba Dieng a remporté son bras de fer avec Pablo Longoria

Publié le 2 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

En quête de liquidités, Pablo Longoria aurait travaillé pendant une bonne partie du mercato estival sur le départ de Bamba Dieng. Initialement, le président de l’OM aurait milité en coulisse pour que le Sénégalais signe dans un club étranger qui aurait été susceptible de lui offrir un meilleur pactole qu’une équipe française. Leeds semblait tenir la corde, mais c’est l’OGC Nice qui a raflé la mise, avant que toute l'opération ne tombe à l'eau à la visite médicale.

Bamba Dieng a rapidement compris qu’il ne ferait pas partie des plans d’Igor Tudor pour la saison à l’OM. En effet, pendant la pré-saison, l’entraîneur croate aurait noté une légère prise de poids du Sénégalais pendant les vacances estivales. De quoi l’inciter à le mettre de côté. Et au final, Dieng n’aura pas disputé la moindre minute avec l’OM en ce début de saison en match officiel.

Longoria a très tôt ouvert la porte à un départ de Dieng

En conférence de presse, courant août, Pablo Longoria rappelait déjà qu’il ne fallait pas oublier les valeurs du sport qu’est le football aujourd’hui au sujet de Bamba Dieng, laissant entendre qu’en cas de belle offre de transfert, le président de l’OM ne pourrait pas la refuser pour des raisons économiques. D’ailleurs, d’après L’Équipe , Longoria se serait engagé auprès du propriétaire Frank McCourt qu’il récolterait 20M€ grâce à la vente de Bamba Dieng. Ce serait la raison pour laquelle Pablo Longoria aurait misé sur le pouvoir d’achat des clubs anglais pour le transfert de Dieng. Et le patron de l’OM a cru avoir eu gain de cause.

Mercato - OM : Bamba Dieng a tranché pour son transfert https://t.co/b9isSLsYXP pic.twitter.com/Ba0gXK3eDF — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Le président de Leeds avait annoncé l’arrivée de Dieng

Jeudi après-midi, Andrea Radrizzani vendait même la mèche sur son compte Twitter en publiant le message suivant alors que Bamba Dieng était en partance pour l’Angleterre afin d’y passer sa visite médicale avant de devenir un joueur de Leeds. « Accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel » . Cependant, l’attaquant sénégalais ne se trouvait qu’à l’aéroport à ce moment-là lorsque lui et son agent ont commencé à douter et à étudier l’offre de l’OGC Nice.

Nice a fait capoter l’opération et a offert 12M€ à l’OM pour Bamba Dieng

Lundi soir, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’une offre de transfert de 11M€ avait été formulée par le FC Lorient ou l’OGC Nice. Et ce jeudi, Bamba Dieng est parvenu à ses fins. La priorité du principal intéressé, hormis de rester à l’OM, était de trouver un point de chute en France. Une option qu’il privilégiait à l’étranger. Et comme Foot Mercato l’a confié jeudi en début de soirée, l’OGC Nice aurait trouvé un accord sur les bases d’un contrat avec le clan Dieng. Comme L’Équipe l’a par la suite affirmé, le club azuréen en aurait fait de même sur une indemnité de transfert à 12M€ avec Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM. D’ailleurs, dans la foulée du terrain d’entente contractuel trouvé entre l’entourage de Bamba Dieng et le GYM, Leeds se serait immédiatement retiré des négociations d’après Fabrizio Romano. Bamba Dieng a pensé avoir eu le lot de consolation, puisqu'il est allait rester dans l’hexagone, ce qui était sa priorité en cas de départ de l'OM.

La visite médicale a capoté, Dieng reste à Marseille comme initialement souhaité

Alors que tout portait à croire que Bamba Dieng allait arborer la tunique azuréenne pour le restant de la saison, comme Gaëtan Laborde qui a signé lors des dernières heures du mercato à Nice, Dieng n'a pas apporté satisfaction lors de la série de tests médicaux à Nice, comme Nabil Fekir à l'été 2018 alors qu'il était en passe de signer en faveur de Liverpool. À l'instant T, les raisons de cet échec demeurent toujours inconnues. Mais au final, bien qu'il se soit éventuellement fait à l'idée qu'il partirait à l'OGC Nice, Bamba Dieng aura eu ce qu'il voulait dès le début : rester à l'OM bien que les circonstances de ce dénouement sont loin d'être idylliques.