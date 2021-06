Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La future recrue de Sampaoli fait déjà l'unanimité à l'OM !

Publié le 6 juin 2021 à 12h10 par La rédaction

Gerson devrait être la première recrue estivale de l'OM. Alors que le joueur n'a pas encore posé ses valises en France, le Brésilien fait déjà l'unanimité au sein du club.

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Gerson va signer à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens et Flamengo sont tombés d'accord autour d'une indemnité de transfert estimée à 20M€ plus divers bonus. Le milieu de terrain brésilien devrait lui s'engager pour une durée de 5 ans. Le joueur, qui pourrait encore rester quelques jours à Flamengo pour disputer la coupe du Brésil, a déjà l'approbation de plusieurs observateurs.

« Il va cartonner en France »