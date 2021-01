Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La course contre la montre est lancée pour cet attaquant !

Publié le 10 janvier 2021 à 22h45 par La rédaction

En cas d'un départ libre en juin prochain, Arkadiusz Milik aurait l'embarras du choix quant au club qui ferait office de point de chute après ses déboires du côté de Naples. Une situation qui n'avantagerait pas l'OM, qui n'est pas seul sur ce dossier.

Alors que sa situation est au point mort du côté de Naples, Arkadiusz Milik est courtisé. Pour lui, qui n'est pas inscrit dans le groupe de Gennaro Gattuso pour disputer la Serie A et qui n’a toujours pas joué le moindre match cette saison, un départ semble être une priorité mais Naples ne veut surtout pas brader son attaquant polonais. Une somme de 15M€ est ainsi demandée par le président Aurelio De Laurentiis aux clubs désirant s'offrir les services de Milik, dont fait partie l'OM. Une somme cependant bien trop élevée, ce qui pourrait obliger l'attaquant à rester à Naples jusqu'à la fin de la saison puis partir librement et rejoindre le club de son choix. Un cas de figure qui n'arrangerait pas l'OM, qui serait contraint de faire face à la concurrence de grosses écuries comme la Juventus, qui garde un oeil sur ce dossier.

« Celui qui tient la corde depuis quelque temps c’est Arkadiusz Milik »