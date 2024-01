Mercato - OL : Un grand nom se fait recaler pour son transfert !

La rédaction

En raison de problèmes familiaux, Nemanja Matic souhaite faire ses valises du Stade Rennais, seulement six mois après son arrivée en Bretagne. Depuis plusieurs jours, l'international serbe a trouvé un accord avec l'OL en vue d'un départ cet hiver. Convoqué par le club breton ce lundi, Matic a réaffirmé sa volonté de rejoindre Lyon, mais le Stade Rennais ne compte pas renforcer la concurrence cet hiver.

C'est un dossier qui agite le mercato d'hiver depuis plusieurs jours. Arrivé en plein mois d'août dernier au Stade Rennais, Nemanja Matic, qui aurait vidé son casier au centre d'entraînement afin de rallier Londres la semaine dernière, souhaiterait déjà faire faux-bond au club breton. « Par ma faute, je n’ai pas réussi à adapter ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale qu’ils suivaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi j’étais absent les trois derniers jours, pour tenter de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille » , justifiait-il sur ses réseaux sociaux jeudi dernier.

Matic veut signer à l'OL cet hiver

Comme révélé par L'Equipe , la tendance serait bel et bien à un départ. Ainsi, l'ancien joueur de Chelsea et Manchester United aurait commencé à se pencher sur de nouvelles pistes, et aurait finalement trouvé un accord avec l'OL. Convoqué par ses dirigeants ce lundi pour s'expliquer sur cette situation, l'international serbe (48 sélections) aurait réaffirmé sa volonté de poursuivre sa carrière du côté de l'Olympique Lyonnais et notamment pour des raisons familiales, selon L'Equipe .

Rennes veut bloquer le départ de Matic à l'OL

Seulement, le club rouge et noir ne l'entendrait pas de la même oreille. En effet, toujours d'après le quotidien sportif, le Stade Rennais n'envisagerait pas de laisser partir son milieu de terrain, sous contrat avec Rennes jusqu'en juin 2025, vers un concurrent en Ligue 1. Affaire à suivre...