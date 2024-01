Désillusion à l’OL, il fait une promesse

La rédaction

Débarqué sur le banc de l'OL à la suite du licenciement de Fabio Grosso, Pierre Sage a permis au club rhodanien de retrouver des couleurs. Alors qu'ils restaient sur quatre succès de rang toutes compétitions confondues, les Gones ont chuté ce dimanche sur la pelouse du Havre (3-1) en Ligue 1. Pas de quoi tout remettre en question selon Rayan Cherki.

L'OL s'attendait certainement à un meilleur dénouement ce dimanche après-midi. Alors qu'il restait sur une belle série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club rhodanien s'est lourdement incliné sur la pelouse du Havre (3-1).

Mercato : L'OL s'attaque à un grand nom, sa femme a tranché https://t.co/pqs52dVryF pic.twitter.com/FdQB8m6r12 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

L'OL a évolué à neuf

En même temps, force est de constater que les Gones se sont rendus la tâche très difficile. Déjà en difficultés après le carton rouge récolté par l'Irlandais Jake O'Brien à la demi-heure de jeu, les joueurs de Pierre Sage se sont même retrouvés a évoluer à neuf après l'exclusion de Duje Caleta-Car dans les dernières minutes. « Offensivement, on aurait pu faire mieux même si à 10 contre 1, ce n’est pas facile de faire mieux offensivement. Je pense qu’il y a des erreurs défensives qui nous coûtent cher » , a analysé Rayan Cherki au micro de Canal+ après la rencontre.

«On va continuer à bosser et être plus méchant offensivement»