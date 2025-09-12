Mercato - OL : Un attaquant international pour Fonseca cette saison ? La réponse cash

Pierrick Levallet

Menacé d’une rétrogradation en Ligue 2, l’OL a finalement évité le pire. Le club rhodanien a néanmoins été contraint de vendre certains joueurs cet été afin de renflouer ses caisses. Les dirigeants olympiens se sont notamment séparés de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal contre 36M€. La direction de l’OL a d’ailleurs fait savoir qu’il était impossible de conserver l’international géorgien.

L’OL a échappé au pire cet été. Menacé d’une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation financière délicate, le club rhodanien est finalement resté dans l’élite. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ont été contraints de vendre pour renflouer leurs caisses. C’est dans cette optique que les dirigeants olympiens ont décidé de se séparer de Rayan Cherki ou encore de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal contre 36M€, bonus compris. Michael Gerlinger a d’ailleurs fait savoir qu’il était impossible de conserver l’international géorgien cet été.

«Il fallait générer de la trésorerie pour la saison 2025/2026» « Est-ce qu’on pouvait le garder ? Non, malheureusement. [...] Le problème est qu’il fallait générer de la trésorerie pour la saison 2025/2026. Donc il fallait les générer avec les ventes de Fofana ou Mikautadze. Trouver un investisseur qui nous donne 30-50M€ est beaucoup plus difficile que de vendre des joueurs » a expliqué le directeur général de l’OL au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.