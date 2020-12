Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Kadewere veut imiter Karim Benzema

Publié le 6 décembre 2020 à 11h20 par La rédaction

En grande forme avec l’OL, Tino Kadewere s’est fait une belle place dans l’effectif de Rudi Garcia. De quoi rêver plus grand ?