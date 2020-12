Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia répond à Jean-Michel Aulas pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OL, Rudi Garcia n’a pas quémandé une prolongation de contrat à son président Jean-Michel Aulas, estimant que sa situation personnelle n’était pas le sujet d’actualité le plus important à Lyon.