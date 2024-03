Mercato - OL : Riolo allume une recrue en direct

Arnaud De Kanel

L'OL est retombé dans ses travers dimanche soir en s'inclinant lourdement devant son public face au RC Lens sur le score de 3 buts à 0. Dans cette partie, le milieu de terrain a sombré à l'image de Nemanja Matic, dépassé par l'intensité mise par les Sang et Or. Le Serbe, recruté cet hiver, n'a pas échappé aux critiques de Daniel Riolo.

Retour sur terre compliqué pour l'OL. Sur un petit nuage depuis six rencontres, les Gones en sont brutalement tombés dimanche soir. Les hommes de Pierre Sage n'ont pas été en mesure de répondre au défi physique et tactique du RC Lens de Franck Haise et ils se sont inclinés sur un score fleuve, 3 à 0. Après cette lourde défaite, Daniel Riolo a pointé du doigt le niveau de l'une des recrues hivernale, Nemanja Matic.

«Beau joueur de foot oui, mais joueur de foot performant, non»

« L’OL a été renvoyé à ses limites, et ces limites ce sont celles que contient cet effectif, c’est le niveau de certains joueurs. Ceux qui se sont vus trop beaux, ce sont ceux qui ont pensé que Matic était encore un bon joueur de foot. Alors beau joueur de foot oui, mais joueur de foot performant, non ! », a lâché l'éditorialiste dans l'After Foot sur RMC dimanche soir. Ce dernier persiste au sujet de Matic.

«Il ne bouge pas, c’est mort»