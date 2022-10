Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Relancé par Laurent Blanc, il fait une grosse révélation

Publié le 30 octobre 2022 à 20h30

Après le mauvais début de saison réalisé par l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a été démis de ses fonctions, remplacé par Laurent Blanc. Un choix validé par le vestiaire si l’on en croit les récentes sorties de plusieurs joueurs. C’est également le cas de Moussa Dembélé, évoluant sur le front de l’attaquant au côté d’Alexandre Lacazette.

N’entrant pas forcément dans les plans de Peter Bosz en ce début de saison, Moussa Dembélé profite de l’arrivée de Laurent Blanc pour se relancer à l’OL. L’ancien sélectionneur des Bleus a décidé de faire confiance à l’ancien joueur du Celtic en l’alignant au côté d’Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque face à Rennes, Montpellier et Lille. Interrogé par Prime Vidéo , Moussa Dembélé s’est prononcé sur l’arrivée de Laurent Blanc, assurant que les joueurs travaillent davantage sous ses ordres.

« L’arrivée de Laurent Blanc nous a donné un nouveau souffle et ça nous a poussés à travailler »

« Surpris, non, parce que les résultats n’y étaient pas , répond Moussa Dembélé au sujet du départ de Peter Bosz. L’arrivée de Laurent Blanc nous a donné un nouveau souffle et ça nous a poussés à travailler plus car lorsqu’il y a un nouveau coach, tout le monde veut se montrer. Après, c’est tant mieux pour l’équipe, c’est un renouveau et c’est à nous d’appliquer ce qu’il nous demande sur le terrain et prendre des points, car c’est ce qui nous manque aujourd’hui . »



« La doublette avec Lacazette ? C’est différent mais ça reste dans mes qualités »