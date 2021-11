Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Lopes attendait Onana de pied ferme !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h41 par La rédaction

Alors que l'OL voulait recruter André Onana cet été, Anthony Lopes annonce qu'il comprend ce choix et il était prêt à être en concurrence avec un nouveau portier.