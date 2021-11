Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une réponse claire d'un international français !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Auteur d'un excellent début de saison, Aurélien Tchouameni aurait tapé dans l'œil du Real Madrid. Mais le milieu de terrain de l'AS Monaco n'est pas pressé de partir.

Le Real Madrid apprécie décidemment grandement la Ligue 1. Alors qu'Eduardo Camavinga a débarqué dans les dernières heures du mercato et que Kylian Mbappé reste la priorité du club merengue, le nom d'Aurelien Tchouameni serait également dans la short-list madrilène. En effet, il y a quelques jours, le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui a impressionné pour ses débuts en équipe de France, faisait la Une de MARCA . Interrogé sur l'intérêt du Real Madrid, Aurélien Tchouameni reste toutefois très calme.

«C'est flatteur, mais je ne me lève pas le matin en y pensant»