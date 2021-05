Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les adieux de Rudi Garcia à l'OL !

Publié le 24 mai 2021 à 23h25 par La rédaction

Il l'a annoncé dimanche lui-même en conférence de presse d'après-match, Rudi Garcia ne sera plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Le coach Lyonnais a tenu à adresser un dernier message aux supporters via son compte twitter.