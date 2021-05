Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Fonte annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 mai 2021 à 21h05 par La rédaction

Auteur d'une saison taille patron avec le LOSC, récent champion de France, José Fonte arrive en fin de contrat à Lille et a exprimé son envie de renouveler dans le nord récemment.