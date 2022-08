Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le mensonge d’Alexandre Lacazette sur son transfert

Publié le 28 août 2022 à 23h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 28 août 2022 à 23h22

À la fin de la saison passée, Alexandre Lacazette avouait ne pas être certain qu’il reviendrait à l’OL puisque le club rhodanien n’allait disputer aucune coupe d’Europe cette saison. Cependant, le capitaine lyonnais a avoué avoir menti.

Alexandre Lacazette est de retour à l’OL. En effet, après cinq saisons passées à Arsenal, le Gone qui a été formé à l’Olympique Lyonnais a retrouvé ce qu’il appelle la maison. Après deux premiers matchs au cours desquels il a inscrit un but à chaque fois, Lacazette s’est confié à Canal+ ces derniers jours pour faire part d’une prise de risque assumée, mais qui remplie de joie le principal intéressé.

« Ça fait plaisir je rentre à la maison »

« Une prise de risque de revenir à l’OL ? Oui, c’est une prise de risque, mais c’est des défis, ça fait plaisir je rentre à la maison, il y a ma famille, mes amis, un public qui m’apprécie. Le staff aussi je connais quasiment tout le monde, c’était un bon retour à la maison pour moi, mais avec une pression différente, donc c’est aussi un nouveau test ». Voici le message que Lacazette a fait passer à Raphael Domenach lors d’une interview diffusée pendant l’émission du Canal Football Club ce dimanche soir.

« Il y a trois mois je savais déjà ma réponse »