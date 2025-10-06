Mercato - OL : Le coup de théâtre qui fait craquer Mikautadze !

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan financier, l’OL a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments cet été. Le club rhodanien aurait d’ailleurs pu récupérer aux alentours de 40M€ avec le transfert de Malick Fofana. Mais finalement, l’international belge a refusé de partir, ce qui a précipité le départ en larmes de Georges Mikautadze.

Du côté de l’OL, le mercato a été spécial. Victime des mauvais tours de John Textor, le club rhodanien s’est retrouvé dans le rouge financièrement. La formation lyonnaise a même été menacée par une rétrogradation en Ligue 2, mais a finalement évité le pire. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont néanmoins été contraints de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments pour renflouer leurs caisses.

Le transfert avorté de Fofana a précipité le départ de Mikautadze L’OL aurait notamment pu récupérer aux alentours de 40M€ avec un transfert de Malick Fofana. D’après les informations de La Dernière Heure, l’international belge avait fait l’objet d’une offre alléchante d’Everton. L’ailier de 20 ans a néanmoins refusé de partir, ce qui a poussé la direction à changer ses plans pour trouver des liquidités ailleurs.