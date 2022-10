Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'arrivée de Blanc est validée par... Mandanda !

Publié le 17 octobre 2022 à 16h45

Arthur Montagne

Après la victoire du Stade Rennais contre l'OL (3-2), Steve Mandanda a semblé impressionné par les progrès réalisés par les Gones en seulement quelques jours. L'ancien portier de l'OM valide ainsi l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais.

Après un début de saison très poussif, l'OL a décidé de se séparer de Peter Bosz afin de nommer Laurent Blanc qui a fait son grand retour en Ligue 1. Un retour salué par Steve Mandanda après la victoire du Stade Rennais pour la première du Président à Lyon (3-2).

Mercato - OL : Laurent Blanc reçoit un gros message en Ligue 1 après son retour https://t.co/TztQMonKaG pic.twitter.com/9NALPZhI3j — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«On sent que l'OL est beaucoup mieux»

« On est tombé sur une très belle équipe lyonnaise. On sent que le staff adverse a apporté un truc supplémentaire mais on était en confiance. Je l'ai eu comme coach en sélection. À Paris ou aujourd'hui, je ne l'ai pas côtoyé au quotidien mais c'est un plaisir de le croiser aujourd'hui. On sent que l'OL est beaucoup mieux. En une semaine, ils ont changé pas mal de choses. Je pense que ça peut aller qu'en s'améliorant pour eux », confiait le portier du club breton au micro de Prime Video .

Genesio aussi valide l'arrivée de Blanc