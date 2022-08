Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La prochaine destination d'Aouar déjà connue ?

Publié le 4 août 2022 à 23h15 par La rédaction

Alors que l’OL chercherait à dégraisser dans l’entre-jeu, Houssem Aouar pourrait quitter les Gones cet été. Après avoir déçu lors de la saison dernière, plusieurs clubs se seraient intéressés à lui pour un transfert. Et ces dernières heures, la Premier League semble lui faire les yeux doux…

Houssem Aouar restera-t-il un joueur de l’OL cette saison ? Rien n’est moins sûr à l’heure actuelle. Après avoir déçu lors de la saison dernière, le milieu de terrain français serait sur la liste des transferts de l'OL pour cette période de mercato estival. Après le recrutement de Corentin Tolisso, la valeur marchande de Houssem Aouar pourrait bien pousser l’Olympique Lyonnais à le vendre. Et de nouveaux clubs se seraient lancés à sa poursuite…

Deux clubs de Premier League en approche pour Houssem Aouar ?

Ainsi, comme révélé par Foot Mercato , Houssem Aouar serait tout proche d’un transfert en Premier League. En effet, il y a de cela quelques jours, Leicester City aurait tenté une première approche pour recruter l’international français. Houssem Aouar pourrait ainsi devenir la première recrue du mercato des Foxes , qui doivent s’attendre à un départ de James Maddison, courtisé par Newcastle United. Cependant, Nottingham Forest se serait également lancé dans la course à la signature du milieu de terrain français.

EXCLU - Mercato - ASSE : Bouanga à Los Angeles, c'est fait ! https://t.co/RGuq2WO9L6 pic.twitter.com/2LgvSU9PzI — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Le Bétis hors jeu pour le transfert d'Houssem Aouar ?

Houssem Aouar semble donc prendre le chemin de la Premier League. Il irait donc bien loin des sirènes espagnoles, qui étaient pourtant les plus attractives dans un premier temps. En effet, un accord aurait été trouvé entre les dirigeants de l’OL et ceux du Real Betis, et il aurait donc rejoint Nabil Fékir au sein du club sévillan. Cependant, désormais, l’Angleterre semble être la destination la plus probable pour Houssem Aouar. Affaire à suivre…