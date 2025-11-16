Mercato - OL : La presse espagnole annonce le transfert parfait !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien cherche à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Et les dirigeants lyonnais semblent avoir déjà trouvé un nouveau buteur : Endrick. Le prêt de l’attaquant du Real Madrid en Ligue 1 serait la solution idéale pour toutes les parties.

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL semble avoir trouvé son nouveau buteur vedette. En janvier, le club rhodanien devrait accueillir - sauf retournement de situation - Endrick dans ses rangs. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le Brésilien devrait chercher à se relancer pour la Coupe du monde 2026.

Endrick a choisi l'OL pour plusieurs raisons Comme le rapporte AS, Endrick estimerait l’OL comme la destination idéale. Entre la faible concurrence de Martin Satriano et la blessure de Malick Fofana, l’international auriverde devrait avoir beaucoup de temps de jeu immédiatement après son arrivée. Le buteur de 19 ans voulait d’ailleurs disputer une compétition européenne, et l’OL est engagé en Europa League.