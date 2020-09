Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La mise au point musclée de Reine-Adelaïde !

Publié le 26 septembre 2020 à 14h32 par La rédaction

Alors qu'il aurait refusé de de se déplacer à Lorient avec le reste du groupe et qu'il aurait annoncé sa volonté de ne plus jamais porter le maillot lyonnais, Jeff Reine-Adelaïde met les choses au clair

La situation de Jeff Reine-Adelaïde continue de beaucoup faire parler. Et pour cause, alors que l'ancien joueur d'Angers a réclamé son départ et suscite l'intérêt du Stade Rennais, il aurait annoncé à sa direction sa volonté de ne plus porter le maillot de l'OL selon L'Equipe. Une information que le joueur a toutefois tenu à démentir par le biais d'un message diffusé sur son compte Twitter : « "Information" totalement erronée. Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci . » A bon entendeur...