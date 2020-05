Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas se prononce sur Memphis Depay !

Publié le 21 mai 2020 à 15h50 par La rédaction

Alors que son contrat avec l’OL expire en juin 2021, Memphis Depay n’a pas encore prolongé avec le club rhodanien. Jean Michel Aulas fait le point sur ce dossier.