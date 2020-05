Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros rebondissement pourrait frapper le dossier Icardi !

Publié le 21 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que le PSG essaie d'obtenir un rabais sur le montant de l'option d'achat de Mauro Icardi, actuellement fixée à 70M€, en parallèle, la Juventus aurait profité des récentes discussions autour de Miralem Pjanic pour relancer le feuilleton de l'attaquant argentin.

Dans les prochains jours, le dossier Icardi va prendre de l'ampleur. En effet, d'après les médias italiens, la date butoir pour lever l'option d'achat de l'attaquant argentin est fixée au 31 mai. Et alors qu'il ne faisait aucun doute il y a quelques semaines que le PSG allait payer les 70M€ attendus par l'Inter Milan, la crise du Covid-19 a redistribué les cartes. Et pour cause, les finances des clubs ont été lourdement impactées, ce qui pousse Leonardo à tenter d'obtenir une ristourne sur ce montant. Le directeur sportif parisien ne serait pas disposé à lâcher plus de 50M€ pour le buteur de l'Inter Milan. Mais ce dossier est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.

La Juventus relance Icardi !