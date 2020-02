Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Bruno Guimaraes se réjouit de son choix !

Publié le 13 février 2020 à 10h55 par T.M.

Courtisé par l’Atlético de Madrid, Bruno Guimaraes s’est finalement engagé avec l’OL. Et le talent brésilien est très heureux de son choix.