Mercato - OL : Bosz s’enflamme déjà pour Shaqiri !

Publié le 23 septembre 2021 à 12h42 par La rédaction

Recruté par l’OL durant le mercato estival, Xherdan Shaqiri semble déjà donner satisfaction à Peter Bosz qui déclare sa flamme à l’international suisse.