Mercato - OL : Après Lacazette, ça sent bon pour cet autre retour à Lyon

Publié le 26 juin 2022 à 21h15 par Hugo Ferreira mis à jour le 26 juin 2022 à 21h16

Après trois saisons consécutives sans réussir à se qualifier pour la Ligue des champions, l’OL compte bien se renforcer cet été afin de retrouver l’élite européenne. Les Gones ont déjà enregistré le retour d’Alexandre Lacazette, et pourraient désormais tenter de faire revenir Mariano Diaz, qui souhaite quitter le Real Madrid.

Le retour de Mariano Diaz au Real Madrid ne se passe pas comme il aurait pu l’espérer. Après un passage d’un an très fructueux à l’Olympique Lyonnais, le joueur de 28 ans a été acheté par les Merengue pour 21,5M€ mais il n’a pas réussi à s’imposer. Finalement, en 4 saisons, l’attaquant n’a participé qu’à 59 rencontres, dont 12 titularisations, pour 7 buts et une passe décisive. En fin de contrat en juin 2023, le principal intéressé souhaiterait faire ses valises le plus tôt possible, et les Gones pourraient en profiter.

« L'intention de Mariano est de quitter le Real »