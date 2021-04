Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Le coup de gueule d’Ursea sur la rumeur Galtier !

Publié le 10 avril 2021 à 10h05 par La rédaction

Alors qu’il a été annoncé que l’OGC Nice penserait à Christophe Galtier, Adrian Ursea, actuel entraîneur des Aiglons, s’est agacé à ce sujet.