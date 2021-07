Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Galtier veut récupérer un cadre du LOSC !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h05 par B.C.

Désormais à l’OGC Nice, Christophe Galtier souhaiterait mettre la main sur Burak Yilmaz, auteur d'une grande saison sous ses ordres au LOSC.

Avec Calvin Stengs et Justin Kluivert, l’OGC Nice a frappé fort cette semaine, et Christophe Galtier n’en a pas fini dans ce mercato estival. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Mario Lemina est proche de l’OGC Nice, et l’ancien entraîneur du LOSC souhaiterait également mettre la main sur l’un de ses anciens joueurs. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Christophe Galtier ferait en effet le forcing pour s’attacher les services de Burak Yilmaz. Âgé de 36 ans et engagé jusqu’en 2022, l’attaquant turc est l’un des grands artisans du sacre lillois la saison dernière avec 16 buts en 28 apparitions.