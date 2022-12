Mercato - Officiel : Sur le départ au PSG, il annonce déjà sa prochaine destination

Amadou Diawara

Ce lundi, le PSG a annoncé le départ de Jean-Claude Blanc au début de l'année 2023. Et comme l'a officialisé l'OGC Nice ce mardi après-midi, l'actuel directeur général délégué du club parisien va devenir le nouveau CEO d'INEOS Sport, le propriétaire des Aiglons.

Dans un communiqué, le PSG a officialisé ce lundi le départ de son directeur général délégué Jean-Claude Blanc, qui va s'envoler vers d'autres horizons en 2023. « Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s'est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l'appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille » , a confié Nasser Al-Khelaïfi.

Jean-Claude Blanc va devenir le CEO d’@INEOS Sport à partir de février 2023.📄 Communiqué : https://t.co/qZE31IczsB pic.twitter.com/TUXKCF1I8K — OGC Nice (@ogcnice) December 27, 2022

Jean-Claude Blanc va devenir le nouveau CEO d'INEOS

Au lendemain de l'annonce du PSG, on connait déjà la prochaine destination de Jean-Claude Blanc. En effet, l'OGC Nice a officialisé ce mardi après-midi l'arrivée de l'actuel directeur général délégué parisien en tant que CEO de son propriétaire INEOS Sport, et ce, à partir de février 2023. « Je suis ravi d'accueillir Jean-Claude en tant que CEO d'INEOS Sport, avec ses nombreuses années d'expérience dans différents sports. Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives avec une ambition particulière d'élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes », s'est enflammé Jim Ratcliffe, président d'INEOS, avant que Jean-Claude Blanc ne lâche également quelques mots.

Jean-Claude Blanc en fonction en février 2023