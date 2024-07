Mercato - Officiel : Pisté par l’OM, il signe son contrat !

La rédaction

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le mercato de l’OM a pris une toute autre tournure. Les Phocéens sont annoncés sur les traces de nombreux éléments, et passent à l’action dans plusieurs dossiers. Mais la piste menant à Wilfred Ndidi vient quant à elle de tomber à l’eau. Le milieu de terrain vient de parapher un nouveau contrat avec Leicester et ne quittera donc pas l’Angleterre cet été.

Si l’heure est à la fête à l’OM, puisque les pensionnaires du Vélodrome sont parvenus à attirer Roberto De Zerbi sur leur banc de touche et semblent désormais prêts à passer la seconde sur le marché des transferts, les Phocéens viennent d’essuyer leur premier échec sur ce mercato estival. Annoncé sur les traces de Wilfred Ndidi, le club olympien vient de voir le Nigérian prolonger son contrat avec Leicester.

Wilfred Ndidi prolonge à Leicester

Alors que son contrat expirait cet été avec Leicester, Wilfred Ndidi vient de renouveler son bail avec les Foxes. L’écurie anglaise a annoncé la nouvelle à ses fans via un communiqué, disponible sur le site officiel du club. Le joueur de 27 ans est désormais lié aux pensionnaires du King Power Stadium jusqu’en 2027.

Dans le communiqué publié par Leicester, Wilfred Ndidi s’exprime sur sur sa prolongation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international nigérian (58 sélections) semble très heureux de poursuivre son aventure chez les Foxes : « Je me sens bien, je suis excité, je me sens chez moi. C'est le plus important. Je suis très heureux de continuer avec le club. Ma famille s'est installée ici et tout le monde à la maison, quand ils disent Ndidi, ils disent aussi Leicester ! C'est vraiment génial de faire partie de cette aventure »